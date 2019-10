Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tankstelle

Hütschenhausen (ots)

Einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursachten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Täter in der freien Tankstelle in Hütschenhausen. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Diebe Zutritt in das Tankstellengebäude bevor sie dort alles durchwühlten und insbesondere Tabakwaren entwendeten. Die Täter hielten sich vermutlich über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude auf. Die Tatzeit dürfte zwischen 00:00 und 05:00 Uhr des frühen Montagmorgen liegen. Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizei in Landstuhl unter der Tel-Nr.: 06371-92290.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 9229-0

www.pilandstuhl@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pilandstuhl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell