Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Geräteschuppen

Hüffler (ots)

Am Samstag wurde ein Einbruch in den Geräteschuppen des Angelsportvereines in der Flurstraße bemerkt. Dabei wurde im Laufe der letzten Woche das Vorhängeschloß vermutlich mittels eines Bolzenschneiders aufgebrochen und entwendet wurden 2 Motorsensen. Hinweise bitte an die Polizei Kusel, 06381/919-0.

