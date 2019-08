POL-IZ: 190807.4 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt am frühen Morgen

Polizeidirektion Itzehoe

Dienstagmorgen hat eine Streife in Itzehoe einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als einem Promille am Steuer eines Autos saß. Der Mann musste sich der Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 07.20 Uhr stoppte eine Streife in der Hafenstraße einen Skoda, um den Insassen und das Fahrzeug zu überprüfen. Bereitwillig gab der Fahrer an, keinen Führerschein zu besitzen, da er diesen in der Vergangenheit habe abgeben müssen. Im Gespräch mit ihrem Gegenüber stellten die Beamten Atemalkohol und stark gerötete Bindehäute fest. Ein darauf durch den Mann absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,29 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheit im Verkehr.

