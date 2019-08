Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190807.2 Eddelak: Einbruch in Lagerhalle

Eddelak (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Eddelak zu einem Einbruch in eine Lagerhalle gekommen. Die Täter entwendeten unter anderem ein Luftgewehr, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 27. Juli 2019, 18.00 Uhr, bis zum 4. August 2019, 12.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Tor Zutritt zu der Halle in der Bahnhofstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Stichsäge von Makita und ein Luftgewehr des Herstellers Diana. Der Gesamtwert des Stehlguts dürfte bei etwa 450 Euro liegen. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei unter der Rufnummer 0481 / 940 melden.

