Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durch Schlag ins Gesicht verletzt

Meisenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 18-jähriger Mann verletzt worden. Ein 19-jähriger schlug dem 18-jährigen in der Fußgängerzone in Meisenheim vor einer dortigen Lokalität im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung ins Gesicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, dem 19-jährigen droht nun ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft.

