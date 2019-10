Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl eines Autoradios

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter warfen an einem auf dem Bahnhofsvorplatz geparkten, blauen Mercedes C 220 mit KIB-Kennzeichen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite mit einem in etwa faustgroßen Stein ein und versuchten erfolglos das Autoradio auszubauen. Da der PKW schon längere Zeit dort geparkt ist, steht der genaue Tatzeitraum nicht fest. Auch die Windschutzscheibe wurde mit einem Stein beschädigt, hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Ob aus dem Fahrzeug sonst etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

