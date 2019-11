Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 0.04 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Auto auf der Clemens-August-Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Während der Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das sogar zum wiederholten Male. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Sevelten - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. November 2019, um 13.55 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfallunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 63-jähriger und ein 30-jähriger Cappelner fuhren mit ihren Autos in Richtung Elsten. Als der 63-jährige Mann verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 30-jährige Fahrer hinten auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Ein 28-jähriger Beifahrer des 30-jährigen Mannes wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. November 2019, um 13.40 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Auto auf der B213 in Richtung Cloppenburg und wollte nach links in den Stocksbusch abbiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt auf der Fahrbahn anhalten. Ein 33-jähriger Mann aus Molbergen fuhr dem Niederländer auf und es kam zum Unfall. Der Molberger wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Peheim - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 1.06 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Markhauser Straße gegen einen Mast einer Lichtzeichenanlage. Der Mast sowie sämtliche Leuchteinrichtungen wurde dadurch zerstört. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

