Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 11. November 2019, um 14.15 Uhr kam es auf der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 25-jähriger Mann aus Damme fuhr mit seinem Auto in Richtung Ohlkenbergsweg. Auf Höhe eines uneinsehbaren Schotterwegs überquerte ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Damme die Jahnstraße und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Visbek - Sachbeschädigung an einer Begrenzungsleuchte

Am Montag, 11. November 2019, zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Begrenzungsleuchte und einen niedrigen Metallzaun auf einem Grundstück in der Straße Bonrechtern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 12. November 2019, um 6.35 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Auto auf der Westmark, obwohl er unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eine 64-jährige Frau aus Vechta wollte von einem Grundstück auf die Lohner Straße abbiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer 36-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta, die zu dieser Zeit den Radweg in Richtung Lohne befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. November 2019, zwischen 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Zitadelle in Vechta geparkten grauen Pkw der Marke Audi, A4. Der Schaden befindet sich am hinteren Stoßfänger des Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall

Ein 65-jähriger Fahrer aus Dötlingen befuhr am Montag, 11. November 2019, um 11.55 Uhr mit einer Zugmaschine die Lembrucher Straße und beabsichtige nach rechts in die Steinfelder Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs touchierte der ausschwenkende Auflieger die Lichtzeichenanlage und beschädigte diese. Über die Höhe des Schadens liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Damme - Verkehrsunfall

