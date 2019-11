Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Sonntag, 10. November 2019, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr bis 3.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Pariserstraße, während einer Veranstaltung in der Basketballhalle, die Handtasche einer Frau aus Vechta. Bei der Tasche handelte es sich um eine cognacfarbene Clutch der Marke Medici. In der Tasche befanden sich ein Smartphone Galaxy S 9, eine Geldbörse mit Bargeld, eine Brille und Haustürschlüssel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 7. November 2019, 10.00 Uhr und Samstag, 9. November 2019, 8.30 Uhr, kam es in der Rombergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Parkvorgang gegen eine Grundstücksmauer und entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. November 2019, zwischen 15.10 Uhr und 16.20 Uhr, kam es auf der Straße Bittgang zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Opel, welcher in einer Parklücke eines dortigen Parkplatzes abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

