Barßel- Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 26.Oktober 2019, gegen 15.00 Uhr und Montag, 11. November 2019, um 10.45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Gorch-Fock-Straße ein. Das Wohnhaus war Anfang September durch ein Feuer schwer beschädigt worden und zur Tatzeit nicht bewohnt. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht und die Wände mit Sprühlack beschmiert. Es entstand zusätzlicher Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Am Sonntag, den 10. November, gegen 22.20 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie drei bislang unbekannte, jugendliche Täter die Verglasung eines Buswartehäuschens vor der Schule am Großen Kamp-Ost beschädigten. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Durchgeschmortes Verbindungskabel

Am Montag, 11. November 2019, um 17.00 Uhr wurde ein möglicher Kellerbrand in der Fliederstraße gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Im Zuge des Einsatzes wurde festgestellt, dass ein Verbindungskabel durchgeschmort war. Es wurde niemand verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. November 2019, um 16.15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Sögeler mit seinem LKW die Neuscharreler Straße in Richtung Gehlenberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seiner Sattelzugmaschine in entgegengesetzter Richtung, touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des LKW und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

