Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in eine leerstehende Stadtvilla

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. November 2019, 19.00 Uhr und Montag, 11. November 2019, 12.00 Uhr, kam es in der Emsteker Straße zu einem Einbruch in eine leerstehende Stadtvilla. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein, um sich so Zutritt zu Gebäude zu verschaffen. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 11. November 2019, zwischen 13.55 Uhr und 20.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Balkontür eines Einfamilienhauses in der Straße Lindenallee auf, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Im Haus wurde einige Räume nach Diebesgut durchsucht. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

