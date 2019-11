Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Kita

Zwischen Samstag, 09. November 2019, 11.00 Uhr und Montag, 11. November 2019, 07.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Kindertagesstätte im Wiesenweg ein. Nachbisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta - Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Am Montag, 11. November 2019, verschaffte sich zwischen 00.00 und 08.55 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Gaststätte in der Gildestraße. Anschließend brach er zwei Automaten auf und entwendete das Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 10. November 2019, 23.00 Uhr und Montag, 11. November 2019, 01.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Moorkamps Kreuz ein. Es wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Letztendlich konnte der Täter Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 08. November 2019, 16.30 Uhr und Montag, 11. November 2019, 07.30 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter mehrere Wände einer Schule am Bruchweg mit goldener und weißer Farbe. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, 10. November 2019, kam es um 08.05 Uhr auf der Füchteler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne wollte von der Füchteler Straße die abknickende Vorfahrtstraße in Richtung Von-Elmendorff-Straße verlassen. Hierbei übersah sie eine 19-jährige Radfahrerin aus Bösel. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1150 Euro.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. November 2019, kam es um 11.15 Uhr an der Sütholter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Nissan X-Trail, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

