Lohne - Wohnungseinbruch

Zwischen Samstag, 09. November 2019, 14.00 Uhr und Sonntag, 10. November 2019, 10.30 Uhr kam es in der Rosenstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach in das Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Er konnte Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Wohnungseinbruch

Am Sonntag, 10. November 2019, kam es zwischen 08.30 und 16.30 Uhr in der Brockdorfer Straße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach in das Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut und konnte unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 10. November 2019, wurde um 23.25 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld auf der Handorfer Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

