Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl eine E-Bikes

Während eines Gottesdienstes am Sonntag, den 10.November 2019, zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Kirchstraße, vor der dortigen Kirche ein verschlossenes E-Bike entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

