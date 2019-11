Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl eines Kraftfahrzeuges

Zwischen Samstag, 09. November 2019, 21.30 Uhr und Sonntag, 10. November 2019, 06.20 Uhr wurde ein Kraftfahrzeug, das in der Antoniusstraße stand, durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es handelt sich hierbei um einen weißen Transporter/Kastenwagen der Marke Peugeot, Modell "Partner". Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen CLP-FF 129 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 10. November 2019, wurde um 08.45 Uhr der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen eine torkelnde Person gemeldet, die ihren Pkw Am Hook geparkt haben soll. Polizeibeamte konnten den 26-jährigen Mann aus Cloppenburg vor Ort kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 10. November 2019, kam es um 12.45 Uhr auf der Bunner Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen wollte nach links in die Eschstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einen 46-jährigen Pkw-Fahrer aus Löningen, der diese gerade überholte. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 27250 Euro.

