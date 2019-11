Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (09.11.2019) bis Sonntag (10.11.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 09.11.2019, 13:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger aus Quakenbrück mit einem Pkw Mercedes E-Klasse die Essener Straße in Bakum, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkotest ergab eine Konzentration von 1,83 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt wurden angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Samstag, 09.11.2019, 22:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Vechta mit einem Pkw BMW die Franz-Vorwerk-Straße in Vechta. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 10.11.2019, 02:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Vechta mit einem Pkw Renault Clio den Visbeker Damm in Vechta. Während einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Atemalkoholkonzentration betrug 0,84 Promille. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass dem jungen Mann die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Körperverletzung

Am Sonntag, 10.11.2019, 03.15 Uhr, kam es in der Vechtaer Innenstadt zwischen einer 28-jährigen aus Lutten sowie zwei 21 und 22-jährigen aus Vechta aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die junge Frau schlug hierbei mehrfach mit den Fäusten auf die beiden Männer ein. Die Ermittlungen zum detaillierten Tathergang wurden aufgenommen und dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Tageswohnungseinbruch

Im Zeitraum vom Samstag, 09.11.2019, 12.35-19.35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus an der Lessingstraße in Dinklage. Die Bewohner waren während der Nachmittagsstunden nicht zu Hause und stellten nach ihrer Rückkehr fest, dass diverse Räumlichkeiten im Wohnungsinnern durchsucht worden waren. Ebenso stellten sie das Fehlen von Bargeld sowie Ausweisdokumenten fest. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben sollte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta / Deindrup - Brand von Buschwerk

Am Samstag, 09.11.2019, 22.50 Uhr, teilten mehrere Personen unabhängig voneinander telefonisch mit, dass sie einen Brand nahe der Bundesautobahn 1 in der Gemarkung Vechta / Deindrup festgestellt hätten. Festgestellt wurde, dass Buschwerk auf einer Gesamtfläche von etwa 6 x 4 Meter aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr aus Langförden war zur Brandbekämpfung mit 3 Fahrzeugen und 15 Kameraden angerückt. Die Ursachen zur Brandermittlung dauern an.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

An einem in einer Einfahrt geparkter Pkw Fiat Doblo wurde in der Nacht von Freitag, 08.11.2019, auf Samstag, 09.11.2019, durch bislang unbekannte Täter die Motorhaube sowie das Fahrzeugheck zerkratzt. Ebenso wurde Unrat auf der Motorhaube des Fahrzeuges verteilt. Wer Täterhinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung setzen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum vom Montag, 04.11.2019, bis Samstag, 09.11.2019, zerkratzen bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines Pkw VW Polo. Dieser waren an der Münsterstraße geparkt. Auch hier bittet die Polizei Vechta um sachdienliche Hinweise (Telefon: 04441 9430).

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 09.11.2019, 04:25 Uhr, wurde auf der Drostestraße in Dinklage der Fahrer eines Pkw VW Golf angehalten und kontrolliert. Der Fahrer, ein 34-jähriger gebürtiger Moldawier, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Obwohl er seit über 6 Monaten in Deutschland begründet, war er lediglich im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 09.11.2019, 18.25 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 852 im Holdorfer Ortsteil Fladderlohausen ein Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 80-jähriger Holdorfer geriet hierbei aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw Ford auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er gegen den Pkw VW Golf einer 43-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf etwa 5.000,- Euro.

Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und leichten Sachschaden

Am Sonntag, 10.11.2019, 03.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebes am Visbeker Damm in Visbek zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger aus Großenkneten wollte hierbei mit seinem Pkw Mercedes rückwärts ausparken. Vermutlich infolge übermäßigem Alkoholkonsums (1,62 Promille) geriet er hierbei gegen einen hinter ihm stehenden Pkw VW Polo eines 22-jährigen Cloppenburgers. Der Sachschaden an den Fahrzeugen war gering. Von dem 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

