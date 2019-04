Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit Tretroller - leicht verletztes Kind in Solingen

Wuppertal (ots)

Glück im Unglück hatte heute Nachmittag (14.04.2019) eine 7-Jährige in Solingen. Gegen 16.00 Uhr wollte sie mit ihrem Tretroller die Mangenberger Straße überqueren. Als sie zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat, kollidierte der Tretroller mit dem BMW einer 42-Jährigen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß prallte der Roller gegen das Bein des Mädchens und verletzte es dadurch leicht. Nach kurzer Behandlung an der Unfallstelle wurde das Kind vor Ort in die Obhut seiner Eltern übergeben. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. (cw)

