Polizei Wuppertal

POL-W: 2 SG Garagenbrand in Solingen - Wald

Wuppertal (ots)

Heute Nachmittag (13.04.2019) brannte eine Garage an der Wittkuller Straße in Solingen. Zwei junge Männer (17 und 18 Jahre alt) hatten gegen 14.30 Uhr an einem Motoroller gearbeitet als das Feuer in der Garage ausbrach. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte das Ausbreiten auf andere Garagen. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 24.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. (cw)

