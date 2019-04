Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Fahrradfahrer bei Unfall verletzt-Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Auf der Brühler Straße/Unnersberg in Solingen, kam es gestern Abend (11.04.2019, 20:20 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer, wobei sich dieser schwer verletzte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 44-jährige Kraftwagenfahrer die Brühler Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Unnersberg abzubiegen. Der ihm entgegenkommende Zweiradfahrer (59) führte aus noch ungeklärter Ursache eine Bremsung durch und verlor dabei die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

