POL-W: W Schwerverletztes Kind nach Unfall in Wuppertal - Barmen

Zwei Mädchen (11, 12) wollten gestern Nachmittag (12.04.2019), gegen 14.10 Uhr, die Friedrich-Engels-Allee in Höhe der Adlerbrücke zu Fuß überqueren. Als sie auf die zweispurige Fahrbahn liefen, hielten mehrere Fahrzeuge auf der ersten Fahrspur an, um ihnen das Queren zu ermöglichen. Ein 68-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Peugeot auf der zweiten Fahrspur unterwegs. Als er an den wartenden Fahrzeugen vorbei fuhr, lief das 11-jährige Mädchen gegen die Seite des Peugeot. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Behandlung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Friedrich-Engels-Allee war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn an der Adlerbrücke geleitet. (cw)

