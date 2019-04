Polizei Wuppertal

POL-W: SG Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 47-jähriger Mann nach Treppensturz bei Feierlichkeit in Solinger Kulturzentrum verstorben

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Freitag, 22.03.2019, auf Samstag, 23.03.2019, soll es bei einer privaten Feierlichkeit in einem Kulturzentrum in Solingen-Wald zu Streitigkeiten gekommen sein. Bei einem Treppensturz trug ein 47-jähriger Solinger lebensgefährliche Verletzungen davon. Der aus Bulgarien stammende Geschädigte verstarb infolge der erlittenen Verletzungen am vergangenen Wochenende in einem Solinger Krankenhaus. Zur Klärung, ob die Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Sturzgeschehen stehen, hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingesetzt, und bittet Zeugen, die Beobachtungen und Fotos oder Videoaufzeichnungen bei der Feierlichkeit gemacht haben, sich bei der Polizei Wuppertal (Kriminalkommissariat 11) unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle

Telefon: 0202 / 284 - 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell