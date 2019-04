Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau am Döppersberg beraubt-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (11.04.2019), gegen 12:50 Uhr, kam es am Döppersberg in Wuppertal zu ei-nem Raub. Als eine 38-jährige Frau einen Linienbus verließ, rempelte ein Mann sie an, entriss ihr die Umhängetasche und lief in Richtung Dessauer Straße weg. Der Tä-ter ist circa 180 cm groß und 35-45 Jahre alt. Er hatte dunkelblonde Haare, eine kräfti-ge Statur und war mit einer Jeans bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

