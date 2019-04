Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal-Fahndungserfolg nach Überfall auf Geldtransporter in Solingen

Wuppertal (ots)

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am 30.01.2019 in Solingen (siehe hierzu Pressemeldung "Bewaffneter Raubüberfall auf Geldtransport in Solingen" vom 30.01.2019) konnte die Polizei am vergangenen Dienstag (09.04.2019) zwei Personen in Dortmund verhaften. Ein 41-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau gelten als dringend tatverdächtig. Zwei zeitgleich in Gelsenkirchen festgenommene Männer (22, 26) befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bei der in Dortmund durchgeführten Festnahme des Mannes, konnte die Polizei in dessen Wohnung versteckt, größere Mengen Bargeld auffinden. Bei der Frau fanden sie eine Geldzählmaschine. Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen der beteiligten Geldboten des Überfalls. Es besteht der Verdacht, dass er im Vorfeld den Überfall mit mindestens zwei Komplizen abgesprochen hatte. Gegen die ebenfalls überfallene Geldbotin besteht kein Tatverdacht. Die Ermittler kamen dem Mann auf die Spur, weil er sich in seinen Vernehmungen in Widersprüche verwickelte. Anschließend durchgeführte umfangreiche Ermittlungen erhärteten den Verdacht. Die zwei Festgenommenen befinden sich in Untersuchungshaft. Die aufwendigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

