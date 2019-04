Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Alkoholisierte Fahrerin verursacht großen Sachschaden

Wuppertal (ots)

In der Ulmenstraße und der Diepenbrucher Straße in Solingen-Ohligs, kam es heute Nacht (11.04.2019, 00:55 Uhr) zu mehreren Verkehrsunfällen durch eine alkoholisierte Fahrerin. Die 45-jährige Solingerin stieß mit ihrem Peugeot auf der Ulmenstraße zunächst mit einem geparkten KIA und einem geparkten BMW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verlor sie ihr Autokennzeichen. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Diepenbrucher Straße fort. Hier kam sie erneut von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Opel und einen Daimler. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Sie musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Frau erwartet ein Strafverfahren und die Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Der Gesamtschaden der zerstörerischen Fahrt wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. (weit)

