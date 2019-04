Polizei Wuppertal

POL-W: RS-Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Remscheider

Wuppertal (ots)

Seit Donnerstag (04.04.2019) sucht die Polizei nach einem vermissten 56-Jährigen aus Remscheid. Adam M. wurde letztmalig gegen 08:00 Uhr an seiner Arbeitsstätte an der Leverkuser Straße gesehen. Von dort entfernte er sich mit unbekanntem Ziel. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Adam M.. Der 56-Jährige hat eine schlanke Statur und eine Halbglatze. Er ist bekleidet mit einer grauen Jeans und dunkler Jacke. Zudem führt er einen schwarz-grauen Rucksack mit sich. Nach ersten Ermittlungen könnte sich der Vermisste auch im Stadtgebiet von Radevormwald aufhalten. Hinweise zu Adam M. nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 entgegen. Weitere Informationen befinden sich unter nachfolgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW. (hm)

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/remscheid-vermisste-Person

