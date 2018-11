POL-CE: Schülerin angefahren

Celle (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr ist es im Einmündungsbereich 77er Straße / Burgstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 10-jährige Schülerin leicht verletzte. Das Mädchen war auf dem rechten Radweg in Richtung der IGS Burgstraße unterwegs, als sie an der Einmündung bei "Grün" die Burgstraße überquerte. Plötzlich wurde das Mädchen von einem wartepflichtigen roten Kleinbus mit gelber Aufschrift touchiert, der von der 77er Straße nach rechts in die Burgstraße abbog. Während die Schülerin stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog, fuhr das verursachende Fahrzeug einfach weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05141) 277215 bei der Polizei in Celle zu melden.

