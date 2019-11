POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 09.11.2019 - 10.11.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - u.A. Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am Sonntag, 10.11.2019, um 01:50 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Friesoythe einen 21-jährigen Mann aus Neukamperfehn, welcher mit seinem Pkw die Hauptstraße befuhr. Der Neukamperfehner war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel in Form von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ferner wurde die erforderliche Zulassung des Pkws mittels gefälschter Kennzeichen vorgetäuscht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Sachbeschädigung auf dem Sportplatz

In Nacht vom 09.11.2019 auf den 10.11.2019 kam es auf dem Sportplatz der Marienschule in Barßel zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte/r Täter befuhren vermutlich mittels Kleinkrafträder die dortige Rasenfläche und führten sog. "Donuts" durch. Es entstanden u.A. diverse kreisrunde Beschädigungen der Grasnarbe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Barßel (04499-9430) oder der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 09.11.2019, um 11:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Friesoythe einen 46-jährigen Mann aus Bösel, welcher die Eschstraße mit einem Kleinkraftrad befuhr. Der Böseler war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe OT Gehlenberg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 09.11.2019, um 15:40 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Friesoythe einen 25-jährigen Mann aus Friesoythe, welcher den Werlter Weg mit einem sog. Motocross-Bike befuhr. Für das kontrollierte Kraftfahrzeug war kein erforderlicher Versicherungsschutz vorhanden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 09.11.2019, um 19:20 Uhr, wurde der Polizei Friesoythe bekannt, dass es an der Schwaneburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Schwaneburger Straße in Fahrtrichtung B401 und überfuhr hierbei mehrere am rechtsseitigen Fahrbahnrand befindliche Leitpfosten. Auf Grund der Unfallspuren ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine sog. land- oder forstwirtschaftliche Maschine gehandelt hat. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland GT Ramsloh - Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Am Samstag, 09.11.2019, um 22:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Friesoythe einen 35-jährigen Mann aus Oldenburg, welcher mit seinem Pkw die Friedhofstraße in Ramsloh befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Verkehrsteilnehmer festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

