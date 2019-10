Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Radlader von Baustelle gestohlen

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen Freitag, 11.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle auf der Hindenburgstraße in Süchteln einen gelben Radlader der Marke Schäffer. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1285)

