Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autodiebe stehlen VW-Caddy

Willich (ots)

In der Nacht zu Montag, zwischen 20.00 und 06.00 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Straße 'Am Langenfeld' in Willich einen weißen VW-Caddy. Der Wagen stand im Bereich der Kreuzung 'Am Huevel' und hat das Kennzeichen VIE-Z 4004. Besonderheiten sind der schwarze rechte Außenspiegel, die schwarzen Alu-Felgen und die im hinteren Bereich dunkel abgeklebten Scheiben. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wer kann möglicherweise Hinweise auf tatverdächtige Personen gegen? Erreichbar in die Kriminalpolizei in Kempen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1284)

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

