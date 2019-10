Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vandalismus an Kolpingschule - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 22,45 Uhr, beschädigten Unbekannte an der Kolpingsschule auf der Schiefbahner Straße in Willich mehrere Fenster. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheiben ein und brachen an einem Fenster den Rahmen aus der Verankerung. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Täter über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1282)

