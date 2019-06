Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Firmeneinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Donnerstag, 06.06.19, auf Freitag wurde versucht in eine Firma "An der Wiese" in Schopfheim einzubrechen. Der oder die Täter brachen ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Innere. An einer verschlossenen Innentüre scheiterten sie jedoch und gaben das weitere Vorgehen auf. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht zu Freitag im Bereich "An der Wiese" verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren

Kj

