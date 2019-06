Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein Rollerfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag, 06.06.2019, in Todtmoos leicht am Bein verletzt. Mit dem Rettungswagen kam er zu einem ortsansässigen Arzt, wo die Verletzung versorgt wurde. Kurz vor 11:30 Uhr war es in der Hauptstraße zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein 62 Jahre alter Opel-Fahrer wollte auf einen Parkplatz am rechten Fahrbahnrand einfahren. In diesem Moment fuhr der 56-jährige Rollerfahrer rechts am Pkw vorbei. Es kam zum Streifvorgang mit dem einbiegenden Opel. Der Rollerfahrer konnte sich auf seinem Gefährt halten, wurde allerdings am Bein verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei gut 1000 Euro.

