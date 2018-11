POL-FR: Rheinfelden-Herten: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 34 - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem weißen VW Golf Kombi die B 34 von Herten in Richtung Warmbach. Etwa in Höhe der dortigen Kleingartenanlage war sie kurz abgelenkt und geriet mit ihrem Auto zu weit nach links. Hierbei streifte die Golffahrerin mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeugs den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw. Während die Unfallverursacherin anhielt und die Polizei verständigte, fuhr der mutmaßlich geschädigte Fahrzeugführer weiter. Da auch der Außenspiegel an seinem Pkw beschädigt sein dürfte, wird er gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623-74040) in Verbindung zu setzen.

