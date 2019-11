Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Exhibitionist in Verbrauchermarkt

Am Dienstag, 12. November 2019, 9.49 Uhr, entblößte sich ein 64-jähriger Mann aus dem Kreis Cloppenburg in einem Verbrauchermarkt in der Cappelner Straße vor einer Gruppe Jugendlicher. Ein hinzugerufener Ladendetektiv alarmierte die Polizei. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Die betroffene Gruppe Jugendlicher wird gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

