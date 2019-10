Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Merkwürdige Unfallflucht

Grauer Hyundai i30 beschädigt und scheinbar versetzt

Geldern (ots)

Am Freitag (18. Oktober 2019) zwischen 05:30 und 19:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Hyundai i30, der am Fahrbahnrand der Zeppelinstraße abgestellt war. Der Wagen erlitt erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite. Zurück blieben blaue Lackspuren. Zeugenangaben nach stand das Auto jedoch auch nicht mehr am eigentlichen Abstellort in Fahrtrichtung Max-Planck-Straße, sondern wurde um 180 Grad gedreht und stand nun etwa zehn Meter versetzt auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

