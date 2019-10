Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Fußgänger verursacht Polizeieinsatz

Bedburg-Hau (ots)

Nur dem raschen und besonnenen Eingreifen gleich mehrerer Autofahrer ist es zu verdanken, dass die Aktion eines 25-jährigen Mannes nicht mit schwersten Folgen für den Gocher endete. Autofahrer hatten den Mann am Sonntag, 20.10.2019, gegen 19.40 Uhr mit einem Schäferhund torkelnd auf der Uedemer Straße in Laufrichtung Lindchen festgestellt und konnten durch Brems-und Ausweichmanöver einen schweren Verkehrsunfall verhindern. Mit eingeschaltetem Warnblinklicht setzten sich schließlich hinter das ungleiche Paar und warnten die anderen Verkehrsteilnehmer, bis die Polizei eintraf. Der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende junge Mann sagte den verdutzen Beamten, auf dem Weg zu einer Demonstration zu sein. Außerdem gehöre der Schäferhund nicht ihm. Der Mann musste schließlich zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Der Hund kam in ein Tierheim. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell