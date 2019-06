Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Kreuzung

Nordhorn (ots)

Gestern Nachmittag ist es gegen 14:20 Uhr im Kreuzungsbereich des Altendorfer Ring und der Neuenhauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Der unbekannte Fahrer eines rumänischen LKW mit Anhänger fuhr den Altendorfer Ring in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen in die Neuenhauser Straße stieß er gegen die dortige Ampelanlage und riss diese aus der Verankerung. Der Verursacher setzte sein Gespann zurück und fuhr anschließend in Richtung Neuenhaus davon. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen des Unfalls und Personen die Angaben zum dem rumänischen LKW machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

