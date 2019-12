Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Gaststätteneinbruch in der Wormser Straße- Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, ein Einbruch in ein Restaurant in der Wormser Straße gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gewaltsam die Tür des Hintereingangs auf und gelangte so in die Gaststätte. Aus der Kasse entwendete er Bargeld und ließ bei seiner Flucht noch Eis im Wert von ca. 100 Euro mitgehen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

