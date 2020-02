Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt - 17-Jähriger festgenommen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 04.02.2020, beobachtete gegen 13:30 Uhr ein Detektiv (39) in einer Parfümerie in der Hohenzollernstraße eine Personengruppe. Ein 17-Jähriger steckte sich Flakons im Wert von über 450 Euro in seine Jackentaschen. Damit wollte er das Geschäft verlassen. Als der Detektiv ihn ansprach, stieß ihm der Dieb seinen Ellenbogen in den Bauch und versuchte zu fliehen. Weil der 39-Jährige ihn weiterhin festhielt, gelang ihm dies im Gegensatz zu seinen zwei Kumpanen nicht. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Hagener vorläufig fest. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

