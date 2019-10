Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugführer eines Gliederzuges kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab +++ Ursache vermutlich "Sekundenschlaf"

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29.10.2019, 05:41 Uhr, befuhr ein 38-jähriger rumänischer Staatsbürger mit einem Gliederzug die Autobahn 29, im Bereich der Gemeinde Emstek, in Fahrtrichtung Oldenburg. Zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn kam der 38-Jährige mit seinem Gliederzug vom Hauptfahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Gliederzug durchfuhr, abseits der Fahrbahn, auf einer Strecke von etwa 100 Metern die Berme sowie das dortige Strauchwerk. Der Gliederzug kam seitlich im Grünstreifen zum Stehen. Am Gliederzug sowie an der Berme entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der 38-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Gegenüber den aufnehmenden Beamten teilte der Fahrzeugführer mit, dass er aufgrund eines "Sekundenschlafes" von der Fahrbahn abgekommen sei. Ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet. Die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers wurde einbehalten. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben.

Nachdem der Gliederzug von der Fahrbahn abgekommen war, fuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Ibbenbühren mit seinem Pkw über Fahrzeugteile des verunfallten Gliederzuges, die sich auf dem Fahrstreifen der Autobahn 29 befanden. Am Pkw des 40-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Für die Bergung des Gliederzuges wurde ab 08:15 Uhr eine Vollsperrung der Autobahn 29, Fahrtrichtung Oldenburg, vom Autobahndreieck Ahlhorner Heide bis zur Anschlussstelle Ahlhorn eingerichtet. Die Sperrung der Unfallstelle dauert aktuell noch an.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell