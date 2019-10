Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Rollerfahrer in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28.10.2019, 18:43 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Atenser Allee in Nordenham. In Höhe des Kreuzungsbereiches Atenser Allee / Viktoriastraße / Altensieler Straße war die dortige Lichtzeichensignalanlage auf Rotlicht geschaltet. Ein örtlicher Linienbus hielt an der Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Während der Linienbus an der Lichtzeichenanlage hielt, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Stadland mit seinem Roller die Atenser Alle in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Aus bislang unbekannten Gründen übersah der Stadländer den vor ihm, während der Rotlichtphase der Lichtzeichenanlage, stehenden Linienbus. Der Rollerfahrer fuhr ungebremst auf den Bus auf. Durch den Unfall erlitt der Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Rollerfahrer durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 49-jährige Fahrer des Linienbusses erlitt keine Verletzungen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zu kurzfristigen Sperrmaßnahmen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell