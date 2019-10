Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wieder Anrufe von Telefonbetrügern

Kreis Heinsberg (ots)

Im Verlaufe der vergangenen Woche erhielten wieder einige Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg Anrufe von unbekannten Personen. Die Maschen waren dabei immer ähnlich. Mal gaben sie sich als Angehörige aus, die dringend Geld benötigen würden oder waren angeblich Polizeibeamte, die vor Einbrüchen im Wohnumfeld warnen wollten. In anderen Fällen überbrachten sie die Nachricht eines Gewinns oder gaben sich als Mitarbeiter verschiedener Firmen bzw. Institutionen aus. Das Ziel war jedoch immer das gleiche, sie wollten an Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände oder die Kontodaten gelangen. In den bisher angezeigten Fällen reagierten die Angerufenen richtig und ließen sich nicht täuschen. Sie beendeten sofort das Gespräch und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Um nicht Opfer solcher Telefonbetrüger zu werden, rät die Polizei:

- Geben Sie am Telefon niemals Ihre Bankdaten heraus - ein seriöser Anrufer wird Sie nicht danach fragen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Überweisen bzw. übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände aufgrund eines Telefonanrufs. - Gehen Sie niemals in Vorleistung für vermeintliche Gewinne. - Im Zweifelsfall beenden Sie konsequent das Gespräch. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt und informieren Sie eine Vertrauensperson. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich ebenfalls sofort an die Polizei und erstatten Sie Anzeige, um andere zu warnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

