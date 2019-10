Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28.10.19, 13.20 Uhr, beabsichtigte ein 18jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek mit seinem VW rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz am Windmühlenweg herauszufahren. Hierbei übersah er den hinter ihm haltenden Pkw VW eines 24jährigen Fahrzeugführers aus Friedeburg, der in diesem Moment einen Mitfahrer einsteigen ließ. Durch den Zusammenstoß wurde das Bein des 30jährigen Mitfahrers aus Bremen leicht zwischen Tür und Karosserie eingeklemmt. Der Bremer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.

