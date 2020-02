Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter 59-Jähriger nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

In der Heinitzstraße kam es am Dienstag, 04. Februar, gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige war mit ihrem Opel Corsa in Richtung des Märkischen-Rings unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Aschenbergstraße fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf den BMW eines 59-Jährigen auf. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeug vor einer roten Ampel gestanden. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Hagener leicht, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

