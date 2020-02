Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Aufbruch am Hengsteysee

Am Dienstagmorgen, um 09:00 Uhr, stellte eine 38-jährige Frau ihren Mini auf einem Parkplatz auf der Dortmunder Straße in der Nähe eines Bikertreffs ab. Als sie nach rund einer Stunde zurückkehrte, stellte sie ein Loch in der hinteren, rechten Seitenscheibe fest. Aus dem Wagen fehlte ihr Rucksack mit Geldbörse und den üblichen Dokumenten. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066, falls Zeugen im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben.

Polizei Hagen

