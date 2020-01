Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in einem Wohnhaus - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Sonntagmorgen, 05.01.2020, gegen 02:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus an der Brauersdorfer Straße informiert. Nach ersten Einschätzungen könnte ein Kaminbrand die Ursache für das entstandene Feuer im Dachbereich des Hauses verantwortlich sein. Personen wurden nicht verletzt, die Sachschadenshöhe lässt sich zur Zeit noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Aussagen zur genauen Brandursache können vermutlich erst im Laufe der kommenden Woche gemacht werden.

