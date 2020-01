Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Körperverletzungsdelikt - #polsiwi

Netphen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein:

Am Samstag, 04.01.2019, gegen 13:50 Uhr, fanden Verkehrsteilnehmer einen schwerverletzten 53-Jährigen auf der Kronprinzenstraße. Der Mann hatte eine Stichverletzung im Gesicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte am frühen Samstagabend ein 51-jähriger Mann festgenommen werden, der dringend verdächtig ist, den 53-Jährigen verletzt zu haben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Siegen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang und Motivlage dauern an.

