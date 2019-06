Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2019

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 33-Jähriger mit Messer verletzt

Noch unklar sind Hintergründe und Ablauf eines Streites in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heilbronner Austraße am Mittwochnachmittag. Fest steht, dass es zwischen einem 42-Jährigen und einem 33-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen war, in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren mit einem Messer verletzte. Der Geschädigte erlitt eine Stichverletzung am Rücken. Nach Eingang des Notrufs bei der Polizei gegen 17.40 Uhr fuhren mehrere Streifenwagenbesetzungen sowie Einsatzkräfte des Rettungsdiensts an den Ereignisort. Der 42-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei ihm Lebensgefahr bestand. Dies bewahrheitete sich nicht und der Mann konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Versorgung der Verletzung wieder verlassen. Aufgrund der Begehungsweise beantragte die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Tatverdächtigen. Der Haftbefehl wurde am Donnerstagnachmittag durch das zuständige Amtsgericht Heilbronn erlassen und der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

