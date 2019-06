POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2019 mit einem Bericht aus Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau-Heinsheim: Audi A 6 gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag waren wieder PKW-Diebe im Landkreis Heilbronn unterwegs. In Heinsheim kam ein, im Nachtigallenweg geparkter, Audi A 6 weg. Die zwei Täter wurden bei dem Diebstahl gesehen. Beide Männer hatten osteuropäisches Aussehen und schwarze Haare. Der erste Täter war zirka 160 cm groß, trug einen grauen Hoody und eine dunkle lange Hose. Der zweite Täter war zirka 180 cm groß und trug dunkle Kleidung. Da es sich wieder um ein Fahrzeug mit einem Keyless-Schließsystem handelt, rät die Polizei die Besitzer solcher Fahrzeuge, dass beim Parken vor dem Wohnhaus die Schlüssel entsprechend abgeschirmt werden. Wer die beiden verdächtigen Personen oder ein Fahrzeug in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 02.30 Uhr, im Bereich Nachtigallenweg beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, bei der Kriminalpolizei Heilbronn melden.

