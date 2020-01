Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflucht - Fahrer eine Opel Mokka hinterlässt 3000,- Euro Schaden - #polsiwi

Kreuztal (OT Osthelden) (ots)

In der Neujahrsnacht, gegen 03:30 Uhr, fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Pkw von Osthelden in Richtung Wenden. Ausgangs einer Linkskurve prallte er gegen die Leitplanke und einen Masten der Telekom. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000,- Euro. Ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern, wendete der Fahrzeugführer und fuhr wieder Richtung Fellinghausen. Die durch die Beamten der Wache Kreuztal an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile lassen auf einen weißen Opel Mokka als Verursacherfahrzeug schließen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0.

